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Когда в Казахстане достроят первый автотоннель и самый большой мост

Туннель, перевал Шакпак баба, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 20:17 Фото: gov.kz
Министр транспорта Марат Карабаев 11 июня на брифинге сообщил, когда завершится строительство первого в стране автомобильного тоннеля через перевал Шакпак баба и самого большого моста через Бухтурминское водохранилище, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, на сегодняшний день на автомобильном тоннеле через перевал Шакпак баба завершены асфальтобетонные работы и уже установлено освещение. 

"Планируем, что до конца этого года завершится строительство первого в стране автомобильного тоннеля через перевал Шакпак баба. Кроме того, нацелены завершить строительство самого большого моста в Казахстане через Бухтарминское водохранилище. Общая длина двухполосного автомобильного моста через Бухтарминское водохранилище у села Куйган в Восточно-Казахстанской области составит 1316 метров", – рассказал Марат Карабаев.

Он отметил, что на данный момент выполнен 81% работ по возведению опор моста.

"В частности, из 21 опоры построено 17, на оставшихся четырех опорах работы продолжаются. На данный момент полностью завершено строительство временного технологического моста, который обеспечивает необходимые площадки для выполнения работ", – резюмировал он. 

Ранее Zakon.kz рассказывал, что проект автомобильного тоннеля был разработан еще в 2014 году. Историю строительства тоннеля можно прочитать по ссылке.

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