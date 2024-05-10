Что происходит на водохранилищах Казахстана

Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана предоставила Zakon.kz информацию о ситуации на водохранилищах страны на сегодня, 10 мая 2024 года.

В распространяемом сообщении сказано, что четыре крупных водохранилища Западно-Казахстанской области наполнены на 93%.

"Все они работают в штатном режиме. Вторая волна половодья в регионе продолжается", – уточнили специалисты.

Также отмечено, что уровень реки Жайык в Уральске составляет 768 см, за сутки он снизился на 6 см.

"В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья пройден. Из защитной дамбы Астаны в реку Есиль сбрасывается 4,32 млн кубометров воды в сутки". Пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации РК

Кроме того, в Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100%. Вторая волна половодья на реке Есиль продолжается.

Уровень реки Есиль в черте Петропавловска – 1088 см. За сутки он снизился на 8 см.

В то же время в Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 95%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья пройден.

В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 84,6%.

"В Абайской области Шульбинское водохранилище наполнено на 53,2%. В регионе продолжается половодье. Все водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме. В ходе попусков из Шульбинского водохранилища в реку Ертис, которые начались 10 апреля, сброшено 6,7 млрд кубометров воды". Пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации РК

В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 99%. Все они работают в штатном режиме. Пик половодья пройден.

В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья в регионе прошел.

"На водохранилищах продолжаются дежурства и мониторинг водохозяйственной обстановки специалистами "Казводхоза". Собранная в водохранилищах вода направляется для использования в сельском хозяйстве и промышленности". Пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации РК

26 апреля 2024 года сообщалось, что в Казахстане построят 20 новых водохранилищ, они смогут собирать до 2,5 млрд кубометров воды.