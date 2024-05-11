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Лук, морковь и картофель подорожали в Казахстане

Лук, морковь и картофель подорожали в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2024 19:52 Фото: pixabay
Текущую ситуацию с ценами на социально значимые продукты питания и их наличием рассмотрели на совещании в правительстве под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы правительства, с начала года рост среднего индекса цен на социальные продукты питания составил 0,3%, что на 3,4 процентных пункта ниже по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. 

"По девяти продуктам отмечается снижение цен в диапазоне 0,1-2,8%: это мука, гречневая крупа, подсолнечное масло, сливочное масло, кефир, творог, капуста, сахар и яйца. В то же время в период межсезонья и поступления на прилавки раннего урожая овощей статистика фиксирует некоторое повышение цен на лук, картофель, морковь", – говорится в сообщении. 

По данным МСХ, в стабфондах регионов остаются 76,4 тыс. тонн овощей прошлогоднего урожая: 45,5 тыс. тонн картофеля, 11,2 тыс. тонн моркови, 10,4 тыс. тонн лука, 9,1 тыс. тонн капусты. Для стабилизации цен на овощи до массового поступления раннего урожая из Узбекистана и Таджикистана и южных регионов Казахстана Серик Жумангарин поручил в короткие сроки реализовать все остатки прошлогоднего урожая. 

"По словам первого вице-министра торговли и интеграции Айжан Бижановой при поддержке Центра развития торговой политики Qaztrade 12 регионов заключили договоры на поставки импортных овощей с госпредприятиями Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, акиматы уже законтрактовали с производителями Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей поставку 29,6 тыс. тонн ранних овощей", – отмечается в пресс-релизе. 

Вместе с тем на совещании уделили внимание состоянию овощехранилищ и складов с продуктами питания в пострадавших от паводков регионах. По данным акиматов, в настоящее время ни один склад и их содержимое не пострадали от большой воды. 

Ранее министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на брифинге в правительстве 10 мая ответил, изменились ли цены на продукты в регионах в связи с паводками. Подробнее можно прочитать здесь

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