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Свекловоды Казахстана получат выплаты за урожай в ближайшее время

свекла, фермеры, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 11:34 Фото: pixabay
Совещание по вопросам производства и стабилизации цен на основные продукты питания состоялось в правительстве под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина 5 октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

В ходе обсуждения приняли решения по обеспечению сахарных заводов оборотными средствами и выплате субсидий свекловодам.

"В этом году ожидается валовый сбор свеклы в размере 1,1 млн тонн, что в производстве даст порядка 120 тыс. тонн сахара. С началом сбора урожая свекловоды неоднократно поднимали вопрос выплаты субсидий и оплаты со стороны заводов за сдачу свеклы на переработку. Согласно нормативам, фермеры получают субсидии в размере 25 тенге за каждый кг сданной свеклы, а закупочная стоимость на заводах составляет 15 тенге/кг. Итого фермеру полагается 40 тенге за килограмм сданного на переработку урожая", – говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В конце сентября был расширен перечень видов деятельности социально-предпринимательских корпораций в Жетысу, Жамбылской и Алматинской областях, где выращивают свеклу. Это позволит финансировать сахарные заводы для пополнения оборотных средств под льготный процент.

"Общая сумма льготного кредитования сахарных заводов от АО "Аграрная кредитная корпорация" составляет 25,8 млрд тенге. Кредитная линия уже открыта для завода "Ақсу қант" на сумму 15 млрд тенге и выделено через СПК "Жетісу" 1,6 млрд тенге. Меркенскому сахарному заводу предоставлена кредитная линия на 10,8 млрд. тенге. Это позволит сахарным заводам в скором времени рассчитаться со свекловодами за новый урожай", – отмечают в правительстве.

Для субсидирования фермеров за сдачу сахарной свеклы на переработку в ближайшее время из резерва правительства выделят необходимые средства. Выплаты будут производить поэтапно в соответствии с установленным порядком.

"Для возмещения транспортных расходов аграриям Жамбылского региона, которые вынуждены везти 100 тыс. тонн свеклы на Аксуский сахарный завод в Жетысуской области, норматив субсидирования увеличен с 25 тыс. тенге до 45 тыс. тенге за тонну", – отметили в правительстве.

Также на совещании вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы рассказал о результатах проверки запасов продуктов питания в региональных стабфондах.

По итогам проверки заявленное состояние запасов подтвердилось. Однако ревизия в Актюбинской области показала, что не все форвардные контракты были заключены именно с сельхозпроизводителями. Серик Жумангарин дал акимату региона недельный срок для перезаключения контрактов с действующими фермерами. Комитету торговли поручено оказать содействие в поиске производителей овощей из других регионов, готовых поставлять продукцию в Актюбинскую область.

Также на совещании отметили продолжающуюся дефляцию на основные виды продуктов питания: с начала года и по 1 октября динамика роста цен составила −0,3%. За прошедшую неделю средний индекс цен остался без изменений, с нулевым показателем роста.

Ранее сообщалось, что деньги, которые выделяют в качестве инвестиционных субсидий для покупки сельхозтехники, будут "окрашивать". Об этом заявили на оперативном совещании в Агентстве по противодействию коррупции под председательством Асхата Жумагали. 

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