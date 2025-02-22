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Происшествия

Котенка, попавшего в беду, спасли в Астане

Котенка, попавшего в беду спасли в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 22.02.2025 14:53 Фото: freepik
Самое милое спасение проведено в одной из квартир жилого дома Астаны. Сотрудники МЧС освободили котенка, застрявшего под батареей, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, спасатели приподняли тяжелую, горячую батарею, чтобы дать возможность хвостатому искателю приключений освободить голову.

Фото: МЧС РК

"Котенок застрял головой между стеной и батареей отопления. Отчаявшаяся хозяйка питомца вызвала спасателей. По итогам работ хозяйка и ее двое детей расцеловали своего любимца и поблагодарили спасателей", – сообщили в ведомстве.

Ранее полиция Астаны сделала важное заявление.

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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