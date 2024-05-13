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Оскорблял глухонемого таксиста: астанчанина арестовали на 15 суток

Оскорблял глухонемого таксиста: астанчанина арестовали на 15 суток, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 12:32 Фото: phxere
Не так давно в Астане произошел инцидент с участием пьяного пассажира и глухонемого таксиста. Столичная полиция отреагировала на произошедшее. Пассажира задержали, а потом арестовали на 15 суток, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе полиции Астаны 13 мая 2024 года, 38-летний житель города привлечен к ответственности за нецензурную брань, оскорбительное приставание и неуважение к человеку с ограниченными возможностями.

"Материал был направлен в суд. Решением суда мужчина арестован на 15 суток и водворен в специальный приемник ДП Астаны для административно арестованных".Пресс-служба ДП Астаны

Стоит отметить, что в ходе судебного заседания пассажир не оспаривал совершение правонарушения, признал вину и раскаялся в содеянном.

"Потерпевший с помощью сурдопереводчика пояснил, что пассажир требовал шнур от зарядки телефона, затем начал оскорблять его и выражаться нецензурными словами. В силу состояния своего здоровья не мог объяснить пассажиру о его неприличном поведении, лишь остановил машину", – уточнили в суде.

Также в суде объяснили назначенное наказание.

"Судом мера взыскания в виде 15 суток ареста назначена с учетом степени и характера совершенного деяния, личности виновного, ранее неоднократно привлекавшегося к ответственности за однородные правонарушения, посягающие на общественный порядок и нравственность".Пресс-служба суда Астаны

Постановление не вступило в законную силу.

О задержании пассажира сообщалось днем ранее, 12 мая 2024 года.

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