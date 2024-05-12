Мужчина оскорблял глухонемого таксиста в Астане: полиция заявила о задержании

Фото: скриншот видео

В Казнете широко обсуждают видео, на котором предположительно подвыпивший пассажир такси оскорбляет таксиста. Оказалось, что мужчина глухонемой, и никак не мог ответить обидчику, сообщает Zakon.kz.

История таксиста разошлась по Сети, его имя – Шынгыс. "Он глухонемой, как и его отец. Оба живут в Астане, и оба В таксисты. Только отец таксует днем, а Шынгыс ночью, так как одна машина на двоих. Вчера Шынгыс забрал двух пассажиров, один из которых поубавил в нем веру в человечество. Мужчина осыпал его матами, а потом еще хотел обокрасть, "стыбзив" USB-шнур", – написал Telegram-канал Buzyq. В Департаменте полиции Астаны рассказали, что пассажир, был установлен и задержан. "В настоящее время он водворен в комнату временного содержания. Для привлечения к ответственности административный материал направлен в суд", – сообщили в ДП. Ранее в Астане за маты в общественном месте оштрафовали жителя столицы арестовали на 5 суток. Читайте также В Казахстане отмечают День матери Решена судьба многострадальной детской железной дороги в Шымкенте В Казахстане назревает еще одна любовная драма

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