Мужчина оскорблял глухонемого таксиста в Астане: полиция заявила о задержании
Фото: скриншот видео
В Казнете широко обсуждают видео, на котором предположительно подвыпивший пассажир такси оскорбляет таксиста. Оказалось, что мужчина глухонемой, и никак не мог ответить обидчику, сообщает Zakon.kz.
История таксиста разошлась по Сети, его имя – Шынгыс.
"Он глухонемой, как и его отец. Оба живут в Астане, и оба В таксисты. Только отец таксует днем, а Шынгыс ночью, так как одна машина на двоих. Вчера Шынгыс забрал двух пассажиров, один из которых поубавил в нем веру в человечество. Мужчина осыпал его матами, а потом еще хотел обокрасть, "стыбзив" USB-шнур", – написал Telegram-канал Buzyq.
В Департаменте полиции Астаны рассказали, что пассажир, был установлен и задержан.
"В настоящее время он водворен в комнату временного содержания. Для привлечения к ответственности административный материал направлен в суд", – сообщили в ДП.
Ранее в Астане за маты в общественном месте оштрафовали жителя столицы арестовали на 5 суток.
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