За дрифт на 10 суток арестован астанчанин

В Астане водитель, совершивший опасный маневр, арестован на 10 суток, сообщает Zakon.kz.

В ходе мониторинга был установлен водитель автомобиля "Mercedes-Benz", который вблизи жилых домов умышленно допускал занос задней части автомобиля, совершал дрифт и опасные маневры, создавая угрозу для окружающих.

"Эти действия были квалифицированы как умышленное нарушение общественного порядка, в отношении водителя возбуждено административное дело по ст. 434 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. С учетом характера правонарушения и его общественной опасности суд принял решение подвергнуть нарушителя административному аресту сроком на 10 суток", – заявили в надзорном ведомстве.

Данная практика осуществляется в рамках скоординированной работы органов прокуратуры и полиции. Она направлена на обеспечение принципа неотвратимости ответственности и предупреждение опасного поведения на дорогах.

Прокуратура призывает водителей строго соблюдать Правила дорожного движения и ответственно относиться к безопасности других граждан.

В Астане выявлен 21-летний водитель, который нарушил Правила дорожного движения (ПДД), устроив дрифт на дороге.