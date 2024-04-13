Находившегося в розыске россиянина задержали в алматинском аэропорту

11 апреля 2024 года в международном аэропорту Алматы задержали 32-летнего гражданина России, который находился в межгосударственном розыске, сообщает Zakon.kz.

Он прибыл в мегаполис из Москвы – авиарейсом Внуково - Алматы.

Установлено, что мужчина был объявлен в межгосударственный розыск в сентябре 2023 года. Его подозревают в незаконном вовлечении граждан Таджикистана и лиц без гражданства в вооруженные подразделения, вооруженные конфликты или военные действия на территории других государств.



В настоящее время задержанный водворен в ИВС. Решается вопрос о его экстрадиции, сообщили в МВД.

11 апреля в городе Нальчике Кабардино-Балкарской республики России силовики ликвидировали двух боевиков.