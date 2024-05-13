Землетрясение произошло в Кыргызстане, волна дошла до Узбекистана
Фото: indiana university
В Кыргызстане 13 мая произошло землетрясение, которое ощутили и в Узбекистане, сообщает Zakon.kz.
О землетрясении в соседней стране сообщили казахстанские сейсмологи. По их данным, оно произошло в 11:44, эпицентр расположен в 465 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.
- Энергетический класс землетрясения 10.1.
- Магнитуда MPV 4.4.
- Глубина 15 км.
- Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории Казахстана без ощутимости.
В свою очередь, Институт сейсмологии Кыргызстана сообщил, что в населенных пунктах страны интенсивность землетрясения составила: Джаны айыл, Кашка-Суу, Нанай, Кулук-Дёбе – около 4 баллов, Джерге-Тал, Ак-Дёбе, Мукур, Боспиек – около 3 баллов.
Фото: seismo.kg
Волна дошла до Узбекистана. Центр сейсмопрогностического мониторинга страны сообщил, что сила подземных толчков ощущалась в: Янгикурганском районе 2 балла и Касансайском районе: 2 балла.
6 мая ощутимое землетрясение произошло в Алматинской области.
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