Ученые из Нидерландов готовят план по управлению рисками наводнений в Казахстане

Новый Водный кодекс и ряд других стратегических госпрограмм пересмотрят с целью усиления мер прогнозирования и предупреждения паводков. Об этом стало известно в ходе совещания под председательством вице-премьера Каната Бозумбаева, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба правительства, в Казахстане создадут несколько соответствующих IT-решений: систему раннего предупреждения паводков Skymax для оперативного оповещения и выдвижения спасательных служб в зону ЧС, а также цифровую карту-схему прохождения паводковых вод.

Кроме этого, разрабатывается платформа hydro.gov.kz с данными по водным объектам и кадастром для контроля выделения земельных участков в водоохранных зонах. Акиматам нужно будет провести ревизию строений в пределах водоохранных зон и обеспечить их ликвидацию или перенос.

При этом Бозумбаев поручил местным исполнительным органам не допускать предоставления земельных участков в пределах 500 м от береговой линии водного объекта, где не установлены водоохранные зоны и полосы.

Для эффективного гидромониторинга в стране планируют увеличить количество гидропостов. К действующим 377 гидропостам откроют еще 139 новых. Они будут установлены на паводкоопасных территориях и трансграничных реках.

Гидрологическую службу при РГП "Казгидромет" предлагается передать во вновь созданную по поручению президента РК Национальную гидрогеологическую службу "Казгидрогеология". Вопрос находится на стадии обсуждения.

"Немаловажной для прогнозирования паводков является и международная экспертная поддержка. С первых дней паводков в республике работает команда ученых из Нидерландов, которая в ближайшее время представит совместный план по управлению рисками наводнений", – говорится в сообщении.

В ходе совещания вице-премьер заслушал доклады акиматов о создании специализированных организаций по эксплуатации гидросооружений и дал ряд поручений профильным министерствам.

Ранее сообщалось, что спасатели Атырауской области все еще эвакуируют людей и скот из подтопленных зон.