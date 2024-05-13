Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Спасатели Атырауской области все еще эвакуируют людей и скот из подтопленных зон

паводки в Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 20:31 Фото: скриншот видео
Противопаводковые работы продолжаются в селе Алмалы Атырауской области. Из-за поднятия уровня воды в реке Жайык силами ДЧС Атырауской области из села Алмалы заблаговременно были эвакуированы в безопасное место два человека и домашний скот, сообщает Zakon.kz.

Отметим, за период противопаводковых работ в этом населенном пункте было уложено более 40 тыс. единиц мешкотары и возведено более 8 км дамб.


Ранее сообщалось, что в Кульсары с подтопленных территорий откачали 5,2 млн кубометров воды.

Читайте также

депутат переехал собаку на глазах людей
Депутат переехал собаку на глазах у людей в Акмолинской области
Елена Беляева
МЧС РК Атырауская область Паводки-2024 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Илья Ильин показал, как его дочке провели старинный обряд
Илья Ильин показал, как его дочке провели старинный обряд
ДТП
Задержан подозреваемый по делу об автобусе, рухнувшем в реку
Оглашение приговора в отношении Бишимбаева и Байжанова
Оглашение приговора в отношении Бишимбаева и Байжанова: видео
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: