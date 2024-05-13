Спасатели Атырауской области все еще эвакуируют людей и скот из подтопленных зон

Противопаводковые работы продолжаются в селе Алмалы Атырауской области. Из-за поднятия уровня воды в реке Жайык силами ДЧС Атырауской области из села Алмалы заблаговременно были эвакуированы в безопасное место два человека и домашний скот, сообщает Zakon.kz.

Отметим, за период противопаводковых работ в этом населенном пункте было уложено более 40 тыс. единиц мешкотары и возведено более 8 км дамб.





Ранее сообщалось, что в Кульсары с подтопленных территорий откачали 5,2 млн кубометров воды.