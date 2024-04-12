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Опасный уровень превышен на 199 см: вода продолжает прибывать в реку Урал у Оренбурга

Опасный уровень превышен на 199 см: вода продолжает прибывать в реку Урал у Оренбурга, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 10:36 Фото: Telegram/oren_rayon
Власти Оренбургского района Оренбургской области России 12 апреля 2024 года доложили о ситуации на реке Урал. Уровень воды в ней уже превысил опасную отметку почти на 200 см, сообщает Zakon.kz.

По данным властей Оренбургского района Оренбургской области, уровень воды в реке Урал у Оренбурга:

  • в 00:00 – 1103 см,
  • в 2:00 – 1109 см,
  • в 4:00 – 1115 см,
  • в 8:00 – 1129 см.
"+69 см за сутки, опасный уровень превышен на 199 см... Вода продолжает прибывать", – говорится в Telegram-канале муниципального образования Оренбургского района Оренбургской области.

Накануне с обращением к жителям Оренбурга выступил глава города Сергей Салмин.

"11 апреля Урал в Оренбурге продолжает подниматься. Сейчас его уровень достиг 1095 см. Количество подтопленных участков выросло на 795, еще 211 домов подтопило. На местах работают сотрудники полиции и медики. На Южно-Уральском водозаборе дежурят круглосуточно бригады. Угрозы подтопления оборудования сейчас нет, и мы будем до конца держать водозабор в рабочем состоянии", – сказал он.

Глава Оренбурга отметил, что получает десятки обращений от жителей подтопленных районов.

"Вопросов много по выплатам компенсаций и восстановлению домов. Мы уже общались с жителями СНТ Дубки. Есть запрос и от других районов. Предлагаю проводить встречи по районам, отнеситесь с пониманием, мы просто не уместимся в одном зале... 12 апреля я приглашаю на встречу жителей Овчинного городка, тех СНТ, что расположены в его районе... Работаем без выходных, встречусь со всеми без исключения".Сергей Салмин

11 апреля 2024 года власти Оренбургской области заявили, что уровень воды в реке Урал стал рекордным за всю историю наблюдений и продолжает возрастать. Губернатор области Денис Паслер доложил президенту РФ Владимиру Путину, что уровень реки Урал в районе Оренбурга продолжит повышаться и это может повлечь подтопление 3580 жилых домов и 3950 участков.

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