Уровень воды в реке Урал в Атырау почти достиг критической отметки
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Оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям Атырауской области 4 мая 2024 года предоставил сводку об уровне воды в реке Урал по состоянию на 08:00. Специалисты подчеркивают, что вода продолжает прибывать, сообщает Zakon.kz.
Изменение уровня воды за последние сутки:
- село Индербор: подъем уровня воды составил 32 см. Уровень воды остановился на отметке 820 см, критический уровень – 845 см;
- село Махамбет: вода поднялась на 8 см. Уровень воды – 828 см, критический уровень составляет 850 см;
- в Атырау за сутки уровень воды поднялся на 5 см. Сейчас уровень воды составляет 479 см, критический уровень – 550 см.
Уровень воды в реке Урал поднимается ежедневно.
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3 мая сообщалось, что близ Атырау спасли табун тонущих лошадей. Тогда на реке Урал в плену воды оказались лошади Акжаикского района. Во время выпаса пастухи потеряли их из вида. Спасатели вместе с местными исполнительными органами произвели перегон животных до безопасного места. Всего спасли 365 лошадей, в том числе 31 жеребенка.
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