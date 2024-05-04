Уровень воды в реке Урал в Атырау почти достиг критической отметки

Фото: pxhere

Оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям Атырауской области 4 мая 2024 года предоставил сводку об уровне воды в реке Урал по состоянию на 08:00. Специалисты подчеркивают, что вода продолжает прибывать, сообщает Zakon.kz.

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