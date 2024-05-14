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В Алматы обнаружили опасные для жизни спирт и пиво

В Алматы обнаружили опасный для здоровья спирт и пиво, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 16:53 Фото: ДГД Алматы
Сотрудники Департамента государственных доходов Алматы во время проверочных мероприятий в частном доме индивидуального предпринимателя обнаружили контрафактную подакцизную продукцию, сообщает Zakon.kz.

В частности, обнаружены канистры с жидкостью темно-серого цвета со специфическим запахом спирта в объеме 1200 литров, 870 жестяных банок пива и контрафактная табачная продукция – сигареты без средств идентификации и со средствами идентификации неустановленного образца в количестве 760 пачек.


В Алматы обнаружили опасные для здоровья спирт и пиво, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 16:53

Фото: ДГД Алматы


В Алматы обнаружили опасные для здоровья спирт и пиво, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 16:53

Фото: ДГД Алматы

Общая стоимость нелегальной продукции составила в сумме 2,2 млн тенге.

Материалы по выявленным фактам переданы в судебные органы города для принятия процессуального решения.

В ДГД пояснили, что за данное нарушение предусмотрена административная ответственность по статьям 283, 283-1, 463 КоАП.

"Необходимо отметить, что конфискованная вышеуказанная подакцизная продукция представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья граждан. Департамент государственных доходов по городу Алматы призывает граждан быть бдительными при приобретении алкогольной продукции и табачных изделий сомнительного происхождения", – говорится в сообщении департамента.

По всем имеющимся фактам незаконной реализации подакцизной продукции жители города могут обращаться в Департамент государственных доходов по адресу: г. Алматы, пр. Абылай хана, д. 93/95, каб. 417, телефон: 8(727) 267-35-62.

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