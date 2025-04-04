Почти 20 тысяч пачек контрафактных сигарет изъяли в Алматы
Общая стоимость нелегальной продукции составила порядка 17 млн тенге.
"Материалы переданы в судебные органы города Алматы для принятия процессуального решения. За данное нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность", – сообщили в ДГД.
В департаменте отметили, что конфискованная подакцизная продукция представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья граждан.
В ДГД призвали казахстанцев быть бдительными при приобретении табачной продукции сомнительного происхождения.
Проверить подлинность кодов, нанесенных на табачные изделия (средств идентификации), можно с помощью мобильного приложения "NAQTY ONIM".
О всех фактах незаконной реализации подакцизной продукции жители Алматы могут сообщать в Департамент государственных доходов по адресу: ул. Богенбай батыра, 132 или по телефону: 8 708 765 38 22.