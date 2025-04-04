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События

Почти 20 тысяч пачек контрафактных сигарет изъяли в Алматы

конфтрафактные сигареты, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 10:05 Фото: ДГД Алматы
Сотрудники Департамента государственных доходов Алматы во время проверочных мероприятий обнаружили 18 603 пачки котрафактных сигарет без кодов (средств идентификации) и с кодами неустановленного образца, сообщает Zakon.kz.

Общая стоимость нелегальной продукции составила порядка 17 млн тенге.

"Материалы переданы в судебные органы города Алматы для принятия процессуального решения. За данное нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность", – сообщили в ДГД.

В департаменте отметили, что конфискованная подакцизная продукция представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья граждан.

В ДГД призвали казахстанцев быть бдительными при приобретении табачной продукции сомнительного происхождения.

Проверить подлинность кодов, нанесенных на табачные изделия (средств идентификации), можно с помощью мобильного приложения "NAQTY ONIM".

О всех фактах незаконной реализации подакцизной продукции жители Алматы могут сообщать в Департамент государственных доходов по адресу: ул. Богенбай батыра, 132 или по телефону: 8 708 765 38 22.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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