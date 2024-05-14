Создатели жилищного кооператива собрали с казахстанцев почти 200 млн тенге

В Шымкенте вынесли приговор создателям жилищного кооператива "Пайызсыз баспана", сообщает Zakon.kz.

В суде установили, что подсудимая Т. в 2019 году создала и зарегистрировала указанный жилищный кооператив (ЖК), которым руководила до 2021 года. В августе 2021 года на общем собрании вкладчики избрали руководителем ЖК другого человека – К.

"Далее подсудимые Т., К. и оператор Д. по предварительному сговору в группе лиц в городах Шымкенте, Алматы, Астана и других с 2019 года по январь 2022 года через соцсеть Instagram привлекали денежные средства вкладчиков и без использования средств в предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, обогащали других вкладчиков за счет взносов, приобретали недвижимое и движимое имущество", – сообщили в пресс-службе суда Шымкента.

В результате действий Т. и К. причинен ущерб 135 казахстанцам на сумму свыше 171 млн тенге. Действиями третьего подсудимого Д. причинен ущерб на сумму свыше 15 млн тенге.

Приговором суда создатель ЖК осуждена к шести годам восьми месяцам лишения свободы. Подсудимый К. – к пяти годам восьми месяцам лишения свободы. Подсудимая Д. – к трес годам лишения свободы. Все будут отбывать сроки в колонии-поселении.

Ранее сообщалось, что свыше пяти тысяч павлодарцев вложили в финпирамиду более 7,6 млрд тенге.