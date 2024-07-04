Зарегистрировать договор участия в жилищно-строительном кооперативе можно будет онлайн
Государственная услуга по регистрации договоров участия в жилищно-строительном кооперативе оказывается местными исполнительными органами областей, городов Астана, Алматы и Шымкент, районов, городов областного значения (услугодатель).
Жилищно-строительный кооператив для получения государственной услуги в течение пяти рабочих дней со дня заключения с пайщиком договора участия в жилищно-строительном кооперативе направляет заявку для ее регистрации в электронной форме услугодателю посредством объекта информатизации – системы.
Заявка для регистрации договора включает заключенный с пайщиком договор участия в жилищно-строительном кооперативе, персональные данные пайщика и сведения о приобретенном пае.
Жилищно-строительный кооператив обеспечивает получение согласия пайщика на сбор и обработку персональных данных, в том числе на передачу третьим лицам.
Система регистрирует заявку для регистрации договора в день его отправления.
Статус о регистрации заявки в системе с указанием даты и времени регистрации заявки предоставляется посредством учетной записи в системе.
Сроки оказания государственной услуги:
- при постановке на учет электронной копии договора участия в жилищно-строительном кооперативе – в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявки в системе;
- при постановке на учет электронного договора участия в жилищно-строительном кооперативе – осуществляется системой автоматизировано в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявки в системе.
Договор проверяют на соответствие требованиям правил организации деятельности жилищно-строительного кооператива и оплаты паевых взносов членами жилищно-строительного кооператива и типовой формы договора участия в жилищно-строительном кооперативе, а также типового устава жилищно-строительного кооператива.
По результатам проверки услугодатель регистрирует договор в системе либо направляет мотивированный ответ об отказе в регистрации с указанием основания для отказа в оказании государственной услуги.
При регистрации договора услугодатель подписывает, а система автоматически формирует и направляет результат государственной услуги – выписку о регистрации договора на электронную почту пайщика, указанную в договоре участия в жилищно-строительном кооперативе.
При отсутствии у пайщика электронной почты услугополучатель представляет пайщику нарочно выписку о регистрации договора участия в жилищно-строительном кооперативе в течение трех рабочих дней с момента получения выписки.
Услугодатель обеспечивает внесение данных о стадии оказания государственной услуги в информационную систему мониторинга оказания государственных услуг.
Обжаловать действия или бездействие услугодателя можно в порядке, установленном АППК.
Приказ вводится в действие с 1 января 2025 года.