Зарегистрировать договор участия в жилищно-строительном кооперативе можно будет онлайн

И. о. министра промышленности приказом от 26 июня 2024 года утвердил в новой редакции Правила регистрации местными исполнительными органами договоров участия в жилищно-строительном кооперативе, сообщает Zakon.kz.

Государственная услуга по регистрации договоров участия в жилищно-строительном кооперативе оказывается местными исполнительными органами областей, городов Астана, Алматы и Шымкент, районов, городов областного значения (услугодатель).

Жилищно-строительный кооператив для получения государственной услуги в течение пяти рабочих дней со дня заключения с пайщиком договора участия в жилищно-строительном кооперативе направляет заявку для ее регистрации в электронной форме услугодателю посредством объекта информатизации – системы.

Заявка для регистрации договора включает заключенный с пайщиком договор участия в жилищно-строительном кооперативе, персональные данные пайщика и сведения о приобретенном пае.

Жилищно-строительный кооператив обеспечивает получение согласия пайщика на сбор и обработку персональных данных, в том числе на передачу третьим лицам.

Система регистрирует заявку для регистрации договора в день его отправления.

Статус о регистрации заявки в системе с указанием даты и времени регистрации заявки предоставляется посредством учетной записи в системе.

Сроки оказания государственной услуги:

при постановке на учет электронной копии договора участия в жилищно-строительном кооперативе – в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявки в системе;

при постановке на учет электронного договора участия в жилищно-строительном кооперативе – осуществляется системой автоматизировано в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявки в системе.

Договор проверяют на соответствие требованиям правил организации деятельности жилищно-строительного кооператива и оплаты паевых взносов членами жилищно-строительного кооператива и типовой формы договора участия в жилищно-строительном кооперативе, а также типового устава жилищно-строительного кооператива.

По результатам проверки услугодатель регистрирует договор в системе либо направляет мотивированный ответ об отказе в регистрации с указанием основания для отказа в оказании государственной услуги.

При регистрации договора услугодатель подписывает, а система автоматически формирует и направляет результат государственной услуги – выписку о регистрации договора на электронную почту пайщика, указанную в договоре участия в жилищно-строительном кооперативе.

При отсутствии у пайщика электронной почты услугополучатель представляет пайщику нарочно выписку о регистрации договора участия в жилищно-строительном кооперативе в течение трех рабочих дней с момента получения выписки.

Услугодатель обеспечивает внесение данных о стадии оказания государственной услуги в информационную систему мониторинга оказания государственных услуг.

Обжаловать действия или бездействие услугодателя можно в порядке, установленном АППК.

Приказ вводится в действие с 1 января 2025 года.