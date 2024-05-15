Когда в Казахстане завершат самую крупную инфраструктурную стройку

В Министерстве транспорта Казахстана рассказали Zakon.kz, как продвигается самая крупная инфраструктурная стройка в стране.

Согласно информации ведомства за 15 мая 2024 года, строительство вторых путей на железнодорожном участке "Достык – Мойынты" ведется согласно графику.

Также сказано, что на участке работает свыше 450 единиц специальной техники и трудятся около 1 тыс. работников.

"Для укладки второй линии общей протяженностью 836 километров отсыпано 6,4 млн м³ земляного полотна. Также специалистами построено 15 мостов, установлено 177 труб и уложено 406 км железнодорожных путей". Пресс-служба Министерства транспорта РК

Стоит отметить, что строительство на участке "Достык – Мойынты" началось в ноябре 2022 года.

Специалисты уверены, что запуск вторых путей увеличит пропускную способность участка в 5 раз. Это даст возможность обеспечить бесперебойный экспорт продукции и значительно повлияет на развитие транзитного потенциала страны.

"Завершение работ на участке "Достык – Мойынты" планируется в 2025 году". Пресс-служба Министерства транспорта РК

10 мая 2024 года в Министерстве назвали точные сроки завершения строительства первого автомобильного тоннеля в Казахстане через перевал Шакпак баба. Этот тоннель позволит водителям не попадать зимой в снежный плен.