Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Когда в Казахстане завершат самую крупную инфраструктурную стройку

Когда в Казахстане завершат самую крупную инфраструктурную стройку, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 15:15 Фото: pxhere
В Министерстве транспорта Казахстана рассказали Zakon.kz, как продвигается самая крупная инфраструктурная стройка в стране.

Согласно информации ведомства за 15 мая 2024 года, строительство вторых путей на железнодорожном участке "Достык – Мойынты" ведется согласно графику.

Также сказано, что на участке работает свыше 450 единиц специальной техники и трудятся около 1 тыс. работников.

"Для укладки второй линии общей протяженностью 836 километров отсыпано 6,4 млн м³ земляного полотна. Также специалистами построено 15 мостов, установлено 177 труб и уложено 406 км железнодорожных путей".Пресс-служба Министерства транспорта РК

Стоит отметить, что строительство на участке "Достык – Мойынты" началось в ноябре 2022 года.

Специалисты уверены, что запуск вторых путей увеличит пропускную способность участка в 5 раз. Это даст возможность обеспечить бесперебойный экспорт продукции и значительно повлияет на развитие транзитного потенциала страны.

"Завершение работ на участке "Достык – Мойынты" планируется в 2025 году".Пресс-служба Министерства транспорта РК

10 мая 2024 года в Министерстве назвали точные сроки завершения строительства первого автомобильного тоннеля в Казахстане через перевал Шакпак баба. Этот тоннель позволит водителям не попадать зимой в снежный плен.

Читайте также

Шымкент, чиновник, госзакупки, бурение скважин, незаконная деятельность
Акимат в Шымкенте объявил тендер на незаконную деятельность
Опубликован список образовательных грантов на 2024-2025 учебный год
Опубликован список образовательных грантов на 2024-2025 учебный год
В Алматы сносят незаконные пристройки к пентхаусу
В Алматы сносят незаконные пристройки к пентхаусу
Анастасия Московчук
Министерство транспорта РК Казахстан 2024 год Железные дороги
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Синоптики дали прогноз на 15 мая в Казахстане
Синоптики дали прогноз на 15 мая в Казахстане
Мопеды приравняют к ТС
Водителям мопедов дадут полгода, чтобы зарегистрировать их и получить права категории А1
Поваленные деревья в Атырау во время паводка, паводок 2024
Паводок в Атырау принес еще одну неожиданную проблему
семья Нукеновых
Отец Салтанат Нукеновой о Бишимбаеве: В обоих мирах не будет ему прощения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: