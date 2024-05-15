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146 кульсаринских школьников отправили отдыхать в учебно-оздоровительный лагерь

кульсаринских школьников отправили отдыхать в оздоровительный лагерь, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 18:35 Фото: скриншот видео
При поддержке Министерства просвещения РК в Жылыойском районе дети пострадавших от паводка семей отдыхают в учебно-оздоровительном лагере "Балдаурен", сообщает Zakon.kz.

По информации оперативного штаба по ЧС Атырауской области, всего на 20 дней в лагерь отдыха отправились 146 школьников.

"В настоящее время учащиеся отдыхают, но вместе с тем продолжают обучение в Туркестане, Балхаше, Щучинске и Боровом. В июне планируется направить еще 35 учащихся в упомянутые места отдыха", – говорит и.о. руководителя отдела образования Жылыойского района Гульжансара Каликызы.

Также в целях оказания внимания и заботы детям семей, эвакуированных и пострадавших от наводнения, оставшиеся учащиеся будут отправлены в учебно-оздоровительный лагерь.

Отметим, что в июне откроются летние каникулярные и трудовые лагеря для школьников.


Однако в связи со сложившейся ситуацией в городе Кульсары было принято решение начать сезон летних лагерей для школьников этого региона раньше.

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