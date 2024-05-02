Ответственность за наркопреступления усилят в Казахстане

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 2 мая 2024 года одобрили в первом чтении проект закона по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сообщает Zakon.kz.

Депутат Снежанна Имашева отметила, что производство синтетических наркотиков в стране растет, а масштабы их распространения сродни эпидемии.

"Законопроект инициирован группой депутатов Парламента в целях противодействия наркобизнесу и совершенствования антинаркотического законодательства. Законопроектом вносятся изменения и дополнения в Уголовный кодекс Республики Казахстан", – заявила она.

Мотивируя необходимость поправок, депутат сообщила, что анализ текущей наркоситуации свидетельствует об активизации в Казахстане преступной деятельности по налаживанию сети подпольного производства синтетических наркотиков.

"Предприимчивые наркодиллеры наладили устойчивые схемы транспортировки оборудования и химикатов, прекурсоров, имеющих "сленговое" определение – "конструкторы", для производства "синтетики" в промышленных масштабах. В прошлом году правоохранительными органами ликвидированы три транснациональные организованные преступные группы, в текущем году – еще одно ОПГ. К уголовной ответственности привлечено 14 участников, из которых 13 – иностранцы. У них изъято порядка 100 кг "синтетики", свыше 85 тонн прекурсоров, 13 реакторов и более 1 тыс. единиц лабораторного оборудования. В текущем году в республике уже ликвидирована 31 подпольная нарколаборатория. Изъято свыше 10 тонн прекурсоров. Тем самым, пресечено производство 1 тонны готовых к употреблению веществ – это три млн разовых доз и тысячи спасенных жизней. Изъято 1 тонна 967 гр. наркотических средств, из них более 457 кг синтетических наркотиков. Это свидетельствует о том, что борьбу с наркопреступностью необходимо начинать с пресечения незаконных поставок прекурсоров и лабораторного оборудования", – указала Снежанна Имашева.

Между тем, по ее словам, действующим законодательством установлена ответственность только за их контрабанду, а ответственность за незаконный оборот прекурсоров внутри страны отсутствует.

"Предлагается внести в статьи 301 и 303 УК РК поправки, предусматривающие уголовную ответственность за незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку и пересылку прекурсоров, то есть ответственность за их незаконный оборот, а также ответственность за нарушение правил обращения с ними", – отметила Снежанна Имашева.

Усилить ответственность предлагается и за оборот сильнодействующих веществ.

"Такие медицинские препараты, как "тропикамид", "закись азота", "сомнол", "прегабалин" и так далее стали предметом злоупотребления, особенно среди подростков. Эти вещества используются лицами с наркотической зависимостью для усиления действия синтетических наркотиков, вследствие чего существенно вырос немедицинский спрос на них. В настоящее время за безрецептурный отпуск этих лекарственных средств и нарушение правил обращения с ними предусмотрена только административная ответственность. И это никак не сдерживает злоумышленников, продающих эти препараты в немедицинских целях... Проектом также предлагается ввести уголовную ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ, к которым относятся названные медицинские препараты, нарушение правил обращения с ними, а также их хищение. Вместе с тем незаконный оборот инструментов и оборудования для изготовления или переработки прекурсоров и сильнодействующих веществ также должен быть уголовно наказуем", – заявила Снежанна Имашева.

Поправки в Кодекс РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" предусматривают, что лица, подвергавшиеся принудительному лечению в связи с употреблением психоактивных веществ, после выписки из организации, оказывающей медицинскую помощь в области психического здоровья, будут подлежать динамическому наблюдению в организации, оказывающей медицинскую помощь в области психического здоровья лицам с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями) по месту жительства и обязаны проходить в ней поддерживающее лечение.

Ранее стало известно, что в Казахстане предлагают ввести пожизненное лишение свободы наркодельцам. Более подробно об этом можно узнать в нашей статье по ссылке.