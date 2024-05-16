Важный гость из Малайзии прибыл в Акорду

В Акорде 16 мая 2024 года состоялась торжественная церемония встречи премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, прибывшего с официальным визитом в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении сказано, что Касым-Жомарт Токаев и Анвар Ибрагим представили друг другу членов официальных делегаций.

Фото: akorda.kz

Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт президенту Казахстана и премьер-министру Малайзии, прозвучали гимны двух государств.

Фото: akorda.kz

По завершении церемонии Касым-Жомарт Токаев и Анвар Ибрагим прошли в зал переговоров.

Днем 16 мая 2024 года Токаев принял секретарей Советов Безопасности стран Центральной Азии. Глава государства уточнил, что региональное сотрудничество активно развивается по всем направлениям, и это, безусловно, положительная тенденция.