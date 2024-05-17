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Грозы и град обрушатся на Казахстан в выходные

Грозы и град обрушатся на Казахстан в выходные, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 12:11 Фото: pixabay
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 18, 19 и 20 мая 2024 года. По данным специалистов, жителей страны ожидают дождливые и холодные выходные, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным метеорологов, в ближайшие дни ожидается дождливая погода на большей части страны. Южный циклон станет причиной обильных дождей с грозами и градом практически во всех областях.

"Дожди в свою очередь принесут понижение температуры воздуха в дневные часы: в северных и центральных регионах до 10-18 тепла, в восточных и южных – до 15-23 тепла".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также сказано, что только в западных областях южные потоки обусловят небольшое повышение до 15-23 тепла.

16 мая 2024 года специалисты РГП "Казгидромет" предупредили, что в горах Алматинской области может сойти селевой поток.

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