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Сель может сойти в горах Алматинской области

Сель может сойти в горах Алматинской области , фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 21:58 Фото: Zakon.kz
Синоптики предупредили, что в горах Алматинской области может сойти селевой поток, сообщает Zakon.kz.

Штормовое предупреждение на 17 мая выпустила госметеослужба "Казгидромет".

"16 – ночью 17 мая в связи с выпадением сильных осадков имеется угроза формирования локальных селевых потоков на р. Киши Алматы и р. Улкен Алматы", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Талгарском районе Алматинской области в селе Бесагаш на территории коттеджного городка сошел грунт. Как рассказали в акимате региона, инцидент произошел 2 мая 2024 года в 11:20.

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