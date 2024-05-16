Сель может сойти в горах Алматинской области

Синоптики предупредили, что в горах Алматинской области может сойти селевой поток, сообщает Zakon.kz.

Штормовое предупреждение на 17 мая выпустила госметеослужба "Казгидромет".

"16 – ночью 17 мая в связи с выпадением сильных осадков имеется угроза формирования локальных селевых потоков на р. Киши Алматы и р. Улкен Алматы", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Талгарском районе Алматинской области в селе Бесагаш на территории коттеджного городка сошел грунт. Как рассказали в акимате региона, инцидент произошел 2 мая 2024 года в 11:20.