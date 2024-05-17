Алматинцев ждут сильные дожди и ветер: прогноз погоды на неделю

Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на неделю. Согласно данным РГП "Казгидромет", алматинцев ожидают осадки, временами сильные, с градом и порывистым ветром.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 18 по 24 апреля в южной столице будут идти дожди, а ветер усилится в некоторые дни до 20 м/с.

18 мая: переменная облачность, во второй половине дня дождь, временами сильный, гроза, град. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°C, днем +25+27°C.

19 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°C, днем +23+25°C.

20 мая: переменная облачность, временами дождь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +18+20°C.

21 мая: переменная облачность, в конце дня кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +21+23°C.

22 мая: переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер южный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +20+22°C.

23-24 мая: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +25+27°C.

Ранее синоптики рассказали о погоде на 18, 19 и 20 мая 2024 года в трех крупных городах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте.