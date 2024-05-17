Астану, Алматы и Шымкент зальют дожди

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Синоптики рассказали о погоде на 18, 19 и 20 мая 2024 года в трех крупных городах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте. По данным пресс-службы РГП "Казгидромет", там все дни будут идти дожди, сообщает Zakon.kz.

Астана: 18 мая: переменная облачность, ночью небольшой дождь. Днем – дождь, гроза. Ветер юго-восточный, ночью 3-8, днем 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +23+25°.

19 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +15+17°.

20 мая: переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 9-14, ночью порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +11+13°. Алматы: 18 мая: переменная облачность, во второй половине дня – дождь, гроза, град. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16°, днем +25+27°.

19 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16°, днем +23+25°.

20 мая: переменная облачность, временами дождь. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +18+20°. Шымкент: 18 мая: переменная облачность, утром и днем – дождь, временами сильный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный 8-13, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18°, днем +21+23°.

19 мая: переменная облачность, утром и днем – дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный 8-13, утром и днем 15-20, порывы 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +19+21°.

20 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13, ночью порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +23+25°. Ранее сообщалось, что жителей страны ожидают дождливые и холодные выходные. Читайте также Алматинцев ждут сильные дожди и ветер: прогноз погоды на неделю В Минфине высказались об оценке ущерба от паводков для жителей Кульсары В Астане продолжают перекрывать дороги

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