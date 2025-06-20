Сильная жара и проливные дожди: прогноз на неделю в Алматы

РГП "Казгидромет" предоставил Zakon.kz предварительный прогноз погоды на ближайшие семь дней для южной столицы. Согласно данным, в предстоящие выходные ожидаются дожди, временами с градом и сильным ветром.

По информации ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, в течение недели, с 21 по 27 июня 2025 года, в мегаполисе будет жарко, временами до +36°С. Возможны ливни с градом.





"Осадки и атмосферные явления в субботу и воскресенье будут обусловлены прохождением фронтальных разделов через территорию области. Затем теплые воздушные массы с Передней Азии принесут жаркие воздушные массы и воздух к середине недели прогреется до 36 градусов. В конце недели осадки и опасные явления погоды будут обусловлены внутримассовыми конвективными процессами", – объяснил Даулет Кисебаев.

Ранее в Департаменте по ЧС города предупредили алматинцев и гостей города о том, что прогнозируются сильные дожди и гроза. Объявлена повышенная готовность коммунальных служб из-за резкого ухудшения погоды.

21 июня: переменная облачность, ночью кратковременный дождь, временами сильный, гроза, град. Ветер западный с переходом на северо-восточный 3-8, ночью порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +31+33°С.

22 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С.

23 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +32+34°С.

24 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем сильная жара +34+36°С.

25 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем сильная жара +34+36°С.

26 июня: переменная облачность, дождь, временами сильный, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный 3-8, временами порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +27+29°С.

27 июня: переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 3-8, ночью порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С.

20 июня в Гидрометцентре рассказали, в каких регионах казахстанцам ждать сильную жару.