Токаев обозначил большие задачи перед новым акимом Мангистауской области

По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева руководитель Администрации президента Айбек Дадебай посетил с рабочей поездкой Актау для участия в собрании депутатов маслихатов всех уровней Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в ходе мероприятия Айбек Дадебай зачитал депутатам письмо президента Республики Казахстан о внесении кандидатур Килыбая Нурдаулета Игиликовича и Тналиева Улугбека Сериковича на должность акима Мангистауской области.

Фото: Акорда

Согласно результатам открытого голосования, 96 депутатов поддержали кандидатуру Нурдаулета Килыбая, 17 депутатов проголосовали за Улугбека Тналиева. Всего в собрании участвовало 113 депутатов.

По итогам голосования главой государства был подписан Указ о назначении акимом Нурдаулета Килыбая.

Айбек Дадебай представил активу нового акима, отметив, что Нурдаулет Килыбай является уроженцем Мангистауской области и опытным руководителем, проработавшим на различных ответственных должностях в регионе.

Фото: Акорда

Кроме того, в выступлении была отмечена важность качественной и своевременной реализации поручений главы государства.

"Благодаря мерам, реализованным при непосредственной поддержке президента, за последние 5 лет в область было инвестировано более 3,6 трлн тенге. Это обеспечило новые рабочие места и экономический рост. В будущем мы должны удвоить этот показатель. На сегодняшний день по поручению главы государства в регионе возводятся десятки новых социальных объектов. В частности, в рамках национального проекта "Комфортная школа" начато строительство 21 школы на 22 тыс. ученических мест. Это очень важно для Мангистауской области с ее динамичным приростом населения. Президент обозначил большие задачи перед акимом региона", – сказал руководитель Администрации президента.

Как сообщил Айбек Дадебай, перед акиматом поставлены задачи по улучшению инвестиционного климата, созданию новых производств, развитию транспортно-логистического и туристического потенциала, обеспечению жителей качественной питьевой водой, модернизации инфраструктуры, решению экологических проблем, оптимизации строительной отрасли.

В завершение Айбек Дадебай пожелал Нурдаулету Килыбаю успехов в реализации всех возложенных на него президентом задач на благо жителей области. Руководитель Администрации президента также выразил благодарность бывшему акиму региона Нурлану Ногаеву за проделанную работу.

Ранее сообщалось, что Нурдаулет Килыбай стал новым акимом Мангистауской области.