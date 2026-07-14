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Общество

Казахстан намерен увеличить экспорт сельхозпродукции

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сельхозтехника, комбайнеры, сельскохозяйственная техника, сбор зерна, зерно, урожай, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 10:53 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 14 июля на заседании правительства рассказал, как меняется сельское хозяйство Казахстана и на сколько страна планирует увеличить экспорт продукции АПК, передает корреспондент Zakon.kz.

Жумангарин заявил, что сельское хозяйство и АПК становятся одним из драйверов экономики, а рост производства в сельском хозяйстве ускорился с 3,6% в январе-мае текущего года до 4,4%.

"Наибольший рост отмечается в Туркестанской, Костанайской и Павлодарской областях. На сегодня проблемы, которые имелись в растениеводстве в прошлые годы, практически решены. Растениеводство постепенно стало более диверсифицированной и механизированной отраслью. Растут объемы экспорта и расширяется номенклатура поставляемой за рубеж продукции. По итогам января-апреля текущего года экспорт продукции АПК составил 3 млрд долларов. Это на 36% выше показателя аналогичного периода прошлого года", – озвучил он.

Он отметил, что по итогам года ожидается увеличение экспорта до 7,2 млрд долларов.

Ранее стало известно, что в Казахстане подготовили более 230 новых промышленных проектов.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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