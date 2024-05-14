Родителям за шутку сына о террористах грозит штраф более 18 млн тенге
В сообщении Департамента Комитета национальной безопасности по Акмолинской области за 14 мая 2024 года сказано, что неизвестный позвонил на пульт 102 и сообщил о нападении террористов.
"С учетом наличия признаков ложного сообщения по данному факту сотрудниками полиции проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению анонима", – уточнили специалисты.
Пользователем абонентского номера оказалась ученица 8-го класса одной из районных школ.
"Но звонившим выступал ее одноклассник, который ради шутки воспользовался ее телефоном".Пресс-служба ДКНБ по Акмолинской области
В результате действий несовершеннолетнего родителям ребенка согласно ст. 273 УК РК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) грозит административный штраф в размере до 5 тыс. МРП (1 МРП равен 3692 тенге) за непринятие должных мер по воспитанию детей.
Ранее в Атырауской области девятиклассник через мессенджер сообщил о "взрывном устройстве" в школе от имени своего знакомого. Мотивом преступления стала ссора.