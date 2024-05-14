Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Родителям за шутку сына о террористах грозит штраф более 18 млн тенге

Родителям за шутку сына о террористах грозит штраф более 18 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 11:55 Фото: unsplash
Школьник из Акмолинской области одолжил телефон у подруги и решил пошутить о нападении террористов. Теперь его родителей могут оштрафовать на крупную сумму, сообщает Zakon.kz.

В сообщении Департамента Комитета национальной безопасности по Акмолинской области за 14 мая 2024 года сказано, что неизвестный позвонил на пульт 102 и сообщил о нападении террористов.

"С учетом наличия признаков ложного сообщения по данному факту сотрудниками полиции проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению анонима", – уточнили специалисты.

Пользователем абонентского номера оказалась ученица 8-го класса одной из районных школ.

"Но звонившим выступал ее одноклассник, который ради шутки воспользовался ее телефоном".Пресс-служба ДКНБ по Акмолинской области

В результате действий несовершеннолетнего родителям ребенка согласно ст. 273 УК РК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) грозит административный штраф в размере до 5 тыс. МРП (1 МРП равен 3692 тенге) за непринятие должных мер по воспитанию детей.

Ранее в Атырауской области девятиклассник через мессенджер сообщил о "взрывном устройстве" в школе от имени своего знакомого. Мотивом преступления стала ссора.

Читайте также

Поваленные деревья в Атырау во время паводка, паводок 2024
Паводок в Атырау принес еще одну неожиданную проблему
Гражданин Китая закурил около самолета в Алматы и был оштрафован
Гражданин Китая закурил сразу после выхода из самолета в Алматы, его наказали
Анастасия Московчук
Акмолинская область 2024 год Терроризм Мобильные телефоны
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
судье угрожают
Судья по делу Бишимбаева все еще вынуждена ходить с охраной из-за продолжающихся угроз
Приговор Куандыку Бишимбаеву
Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы
семья Нукеновых
Отец Салтанат Нукеновой о Бишимбаеве: В обоих мирах не будет ему прощения
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: