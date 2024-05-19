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В Караганде спасли жеребенка, застрявшего в грязи

, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 11:57
19 мая департамент по ЧС Карагандинской области опубликовал кадры спасения жеребенка, который упал в грязевую яму, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел на территории дачного общества Мечта. 

Спасатели приехали на место, извлекли из грязевой ямы застрявшего жеребенка и отогнали на безопасное место.

"Нам важна каждая жизнь!" – подписали в конце видео карагандинские спасатели. 

Ранее МЧС опубликовало видео, на котором пожарные во время тушения дома спасли ежа и помогли ему выбраться на свободу.

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