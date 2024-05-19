В Караганде спасли жеребенка, застрявшего в грязи

19 мая департамент по ЧС Карагандинской области опубликовал кадры спасения жеребенка, который упал в грязевую яму, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел на территории дачного общества Мечта.

Спасатели приехали на место, извлекли из грязевой ямы застрявшего жеребенка и отогнали на безопасное место.



"Нам важна каждая жизнь!" – подписали в конце видео карагандинские спасатели.

Ранее МЧС опубликовало видео, на котором пожарные во время тушения дома спасли ежа и помогли ему выбраться на свободу.