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Россиянина осудили за посылку с "шоколадными батончиками" из Казахстана

Россиянин заказал запрещенное вещество из Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 14:58 Фото: Тюменская таможня
Житель российского Шадринска получил срок за посылку с анаболическими стероидами из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Отправитель с казахстанской стороны замаскировал 100 таблеток с сильнодействующим веществом под "шоколадные батончики с протеином". Сотрудники Тюменской таможни задержали получателя на выходе из почтамта.

"Как выяснилось в ходе расследования, 21-летний мужчина, занимающийся тяжелой атлетикой, прочитал в интернете про анаболический стероид метандиенон. Его применение способствует увеличению мышечной массы и уменьшению жировых отложений. Еще этот препарат внесен в перечень сильнодействующих веществ, которые ограничены в гражданском обороте и запрещены к пересылке в международных почтовых отправлениях", – сообщили 20 мая в пресс-службе Тюменской таможни.

Продавца анаболика спортсмен нашел в Казахстане. Тот предупредил, что недавно отправлял "фарму" другому человеку, которого задержали силовики. Но при этом он заверил клиента, что в этот раз будет осторожнее и тщательно замаскирует запрещенный товар: завернет таблетки в фольгу, а в описании укажет, что отправляет шоколад.

Тюменские таможенники возбудили в отношении мужчины, заказавшего "протеиновые шоколадные батончики" с метандиеноном уголовное дело. Суд признал его виновным в контрабанде сильнодействующих веществ в крупном размере и назначил наказание в виде одного года шести месяцев исправительных работ с удержанием заработной платы в доход государства 15%.

Ранее в КНБ Казахстана рассказали о пресечении контрабанды сигарет на 200 млн тенге.

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