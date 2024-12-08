В Алматы открыли движение по новому мосту в мкр. Кемел, сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 декабря 2024 года рассказали в акимате города.

"В Алматы состоялось техническое открытие моста в мкр. Кемел Жетысуского района, строительство которого было начато в августе текущего года. Ранее по поручению главы мегаполиса Ерболата Досаева движение по мосту было закрыто ввиду его аварийного состояния и было принято решение построить новый", – сообщили в ведомстве.

Новое мостовое сооружение однопролетного типа возведено в кратчайшие сроки – практически за четыре месяца.

В акимате отмечают, что построенный мост почти в два раза длиннее старого: 33 метра против 16,8 метра. Также увеличена ширина с 8,5 до 14,5 метра, с обеих сторон проезжей части организованы пешеходные тротуары – по 1,5 метра каждый.

Новый мост полностью завершен и соответствует всем нормам. Он прошел все необходимые проверки и испытания, гарантируя безопасное движение для автомобилистов и пешеходов.

"В рамках второго этапа продолжаются работы по укреплению русла реки и благоустройству, включающему освещение. Кроме того, будет произведена расчистка русла реки от временного основания для техники. Данные работы планируется произвести до конца текущего месяца", – отметили в акимате.

Фото: акимат Алматы

Мост через реку Есентай в мкр. Кемел из-за его удручающего состояния был закрыт для движения в мае 2024 года.