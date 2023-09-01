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Реконструкцию моста через Есентай завершили в Алматы

Реконструкцию моста через Есентай завершили в Алматы Фото: Zakon.kz
Восьмиполосное движение по мосту через реку Есентай в Алматы открыли 1 сентября в соответствии с графиком, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе городского акимата, работы по реконструкции моста через Есентай завершили в срок – 1 сентября. Мост реставрировали в связи с аварийным состоянием.

"В рамках реконструкции моста выполнены работы по усилению ригеля, демонтажу старых и монтажу 96 новых плит пролетного строения, гидроизоляция, а также укладка асфальтобетонного покрытия. 1 сентября по графику состоялось техническое открытие проезжей части", – подчеркнули в акимате.


Сейчас продолжаются работы по благоустройству тротуаров, для пешеходов выделили временную дорожку по краям проезжей части. Автомобильное движение открыли по всей ширине моста.

Финальные работы по укладке асфальта на мосту через Есентай выполняли уже утром 1 сентября, из-за этого проезд по нему временно ограничивали.

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