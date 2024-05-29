Кто может бесплатно пользоваться платными дорогами в Казахстане
От уплаты освобождаются следующие категории транспортных средств:
Cпециальные автотранспортные средства при исполнении служебных обязанностей:
- организации скорой медицинской помощи;
- аварийно-спасательных служб;
- правоохранительных органов;
- органов транспортного контроля;
- специальных государственных органов;
- Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований;
- Национального оператора, непосредственно осуществляющего содержание и техническое обслуживание платных автомобильных дорог (участков) общего пользования международного и республиканского значения;
- концессионера, непосредственно осуществляющего содержание и техническое обслуживание на соответствующей платной автомобильной дороге (участке), определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
Автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа в пригородных сообщениях и сообщениях, соединяющих населенные пункты, прилегающие к платной автомобильной дороге (участку): поселки, села с районными или областными центрами, столицей или городами республиканского значения.
Также:
- автобусы районов, прилегающих к платной автомобильной дороге, зарегистрированные в установленном порядке на территории указанной административно-территориальной единицы, для перемещения в пределах одного района;
- грузовые автотранспортные средства, колесные самоходные сельскохозяйственные, мелиоративные машины в пределах отрезков между ближайшими транспортными развязками для пересечения водных преград и железных дорог;
- легковые автомобили физических и юридических лиц районов, прилегающих к платной автомобильной дороге, зарегистрированные в установленном порядке на территории указанной административно-территориальной единицы, для перемещения в пределах одного района;
- легковые автомобили ветеранов Великой Отечественной войны.
"Номерные знаки указанных транспортных средств включаются в специализированные группы в соответствии с вышеуказанными категориями. Их проезд по платной дороге регистрируется камерами на контрольных арках, и взимание платы за проезд в системе не производится".Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"
В заключении сказано, что для получения данного права представители вышеуказанных категорий должны направить официальное запрос в АО "НК "КазАвтоЖол" с приложением государственных номерных знаков своих транспортных средств, а также маршрутных листов рейсовых автобусов.
28 мая 2024 года стало известно, что в Казахстане установят новый порядок распределения разрешений для осуществления международных перевозок.