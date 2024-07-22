Бектенов оценил темпы строительства новых домов для пострадавших от паводков

Глава правительства Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Актюбинскую область ознакомился с темпами строительства новых домов для пострадавших от паводков жителей Темирского и Уилского районов Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Проверено исполнение поручений по ускорению работ, мобилизации сил и спецтехники, данных акимату и профильному министерству 17 июля текущего года на совещании по вопросам восстановления жилья и инфраструктуры после паводков.

Олжас Бектенов осмотрел строящиеся дома в селе Каратал Уилского района, по которым ранее поднимались вопросы отставания от графика на 15-25 дней. В результате паводков в населенном пункте пострадало 210 строений, их обследование полностью завершено. На вторичном рынке для сельчан выкуплено 60 домов. По 18 объектам недвижимости, подлежащим ремонту, произведены соответствующие выплаты. В селе ведутся работы по строительству 132 домов взамен признанных непригодными для жилья.

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр ознакомился с обеспеченностью подрядных компаний спецтехникой и трудовыми ресурсами. На текущий момент залит фундамент всех 132 домов, в 120 завершены работы по укладке стен, 65 покрыты кровлей, в 30 идут внутренние строительно-монтажные работы. Олжас Бектенов поручил привлечь дополнительные силы и спецтехнику на строительные площадки.

В Темирском районе премьер-министр проверил ход строительства домов в селе Кумсай. В результате паводков здесь пострадало 46 жилых домов. Сельчан заселили в приобретенные для них 18 домов, отремонтировано семь. Ведется строительство 21 нового дома, на текущий момент полностью завершены работы по укладке стен. 19 будущих новостроек покрыты кровлей, в шести из них ведутся внутренние строительно-монтажные работы.

Фото: primeminister.kz

Заместитель акима Актюбинской области Асылбек Есенбаев доложил премьер-министру о текущей ситуации в регионе с восстановлением жилья, инфраструктуры и выплатой компенсаций.

"Инфраструктура и жилые дома сильно пострадали от паводков. Президент поручил реконструировать дороги и соцобъекты, восстановить и построить новые дома. Все поручения должны быть исполнены в кратчайшие сроки. Для этого акиматам оказывается полная поддержка от правительства и отраслевых министерств", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Глава правительства отдельно остановился на состоянии гидротехнических сооружений, расположенных на территории области. Так, из 206 сооружений были разрушены 15. Для устранения последствий паводков в настоящее время проводятся необходимые работы. Даны поручения ускорить все процессы по гидросооружениям, а также устранить имеющиеся риски в целях подготовки к паводковому периоду 2025 года.

Кроме того, в регионе планируется восстановление 58 объектов транспортной инфраструктуры. Для ремонта и реконструкции поврежденных дорог из резерва правительства РК выделено 10,2 млрд тенге, из областного резерва – 6,4 млрд тенге. В настоящее время ожидаются результаты экспертизы.

Фото: primeminister.kz

Всего в планах – строительство и ремонт 100 водопропускных труб, 23 мостов, 47,2 км дорог.

Справочно: В Актюбинской области в результате паводков пострадало 4087 объектов недвижимости. На ремонт и восстановление 3004 из них владельцам выплачены компенсации на общую сумму порядка 9 млрд тенге. 441 семья получила дома и квартиры взамен разрушенного жилья. В общей сложности для пострадавших от паводков актюбинцев будет приобретено 503 дома. Помимо этого 55 подрядными компаниями ведется строительство 511 домов, работы завершены на 86%.

4496 семей получили социальную помощь в размере 100 МРП на общую сумму 1,6 млрд тенге. Компенсации (до 150 МРП) выплачены 3861 семье на 1,3 млрд тенге. Объем государственной помощи за павший скот составил 1,098 млрд тенге. Порядка 8 млрд тенге выделено на восстановление 18 пострадавших социальных объектов. В том числе требуется строительство семи новых объектов образования и здравоохранения, капитальный ремонт восьми объектов образования и спорта и текущий ремонт оставшихся трех объектов.

Ранее в Министерстве водных ресурсов и ирригации (МВРИ) Казахстана рассказали о подготовке к паводковому периоду следующего года. Для осмотра гидросооружений Казахстана привлекли экспертов из Японии.