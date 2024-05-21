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КНБ опубликовал эксклюзивные кадры спецоперации с высоты

Спецоперации КНБ в Павлодаре: изъято более 170 килограммов мефедрона, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 09:24 Фото: пресс-служба КНБ РК
Более 170 килограммов мефедрона изъяли во время специальной операции в Павлодаре. В пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) поделились с Zakon.kz подробностями.

В начале мая 2024 года КНБ при содействии ПСН "Беркут" и координации органов прокуратуры провел операцию по ликвидации крупного подпольного производства синтетических наркотиков в Павлодаре.

"По подозрению в совершении данного преступления задержаны и с санкции суда взяты под стражу гражданин Казахстана и трое иностранцев", – говорится в сообщении ведомства за 21 мая.

Также отмечено, что при обыске дома в дачном массиве обнаружено и изъято более 170 кг мефедрона, 2 тонны прекурсоров и лабораторное оборудование.

"Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке составляет 4,2 млрд тенге, а объем свыше 680 тыс. доз", – подчеркнули специалисты.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

"Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", – заключили в пресс-службе.

3 мая сообщалось о совместной операции по противодействию наркотрафику КНБ со странами Европы. Завершающей стадией разработки стало задержание в Германии двух иностранцев при транспортировке 60 кг опия и 12 кг метамфетамина.

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