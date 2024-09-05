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Законодательство РК

Задержали в момент изготовления наркотиков: КНБ показал кадры спецоперации

Задержали в момент изготовления наркотиков: КНБ показал кадры спецоперации, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 13:00 Фото: пресс-служба КНБ РК
О ликвидации очередной нарколаборатории заявили 5 сентября 2024 года в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в августе Департаментом КНБ по Туркестанской области при координации органов прокуратуры в Шымкенте пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков.

"С поличным в момент изготовления очередной партии наркотических средств задержаны и с санкции суда взяты под стражу два иностранца".Пресс-служба КНБ РК
Задержали в момент изготовления наркотиков: КНБ показал кадры спецоперации, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 13:00

Фото: пресс-служба КНБ РК

В дополнении сказано, что изъято порядка 4 кг психотропного вещества "мефедрон", 50 литров прекурсоров, крупная сумма денежных средств в иностранной валюте, а также лабораторное оборудование для изготовления "синтетики".

Задержали в момент изготовления наркотиков: КНБ показал кадры спецоперации, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 13:00

Фото: пресс-служба КНБ РК

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

"Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", – заключили в пресс-службе.

3 сентября 2024 года КНБ заявил о задержании подозреваемых в террористической деятельности. В отношении задержанных лиц ведут досудебные расследования. Подробнее читайте здесь.

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