Задержали в момент изготовления наркотиков: КНБ показал кадры спецоперации

О ликвидации очередной нарколаборатории заявили 5 сентября 2024 года в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в августе Департаментом КНБ по Туркестанской области при координации органов прокуратуры в Шымкенте пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков.

"С поличным в момент изготовления очередной партии наркотических средств задержаны и с санкции суда взяты под стражу два иностранца". Пресс-служба КНБ РК

Фото: пресс-служба КНБ РК

В дополнении сказано, что изъято порядка 4 кг психотропного вещества "мефедрон", 50 литров прекурсоров, крупная сумма денежных средств в иностранной валюте, а также лабораторное оборудование для изготовления "синтетики".

Фото: пресс-служба КНБ РК

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

"Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", – заключили в пресс-службе.

3 сентября 2024 года КНБ заявил о задержании подозреваемых в террористической деятельности. В отношении задержанных лиц ведут досудебные расследования. Подробнее читайте здесь.