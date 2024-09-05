Задержали в момент изготовления наркотиков: КНБ показал кадры спецоперации
По данным ведомства, в августе Департаментом КНБ по Туркестанской области при координации органов прокуратуры в Шымкенте пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков.
"С поличным в момент изготовления очередной партии наркотических средств задержаны и с санкции суда взяты под стражу два иностранца".Пресс-служба КНБ РК
Фото: пресс-служба КНБ РК
В дополнении сказано, что изъято порядка 4 кг психотропного вещества "мефедрон", 50 литров прекурсоров, крупная сумма денежных средств в иностранной валюте, а также лабораторное оборудование для изготовления "синтетики".
Фото: пресс-служба КНБ РК
Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.
"Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", – заключили в пресс-службе.
3 сентября 2024 года КНБ заявил о задержании подозреваемых в террористической деятельности. В отношении задержанных лиц ведут досудебные расследования. Подробнее читайте здесь.