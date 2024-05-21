Бизнесмены из Карагандинской области с 22 мая будут меньше платить за свет

В Шахтинске, Сарани и Абайском, Бухар-Жырауском районах Карагандинской области снижены тарифы на электроэнергию для бизнеса. Об этом Zakon.kz 21 мая 2024 года рассказали в Комитете по регулированию естественных монополий (КРЕМ) Министерства национальной экономики (МНЭ) РК.

Как уточняется, в Департамент КРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области подали уведомление о снижении тарифа на электрическую энергию для юридических лиц:

ТОО "Расчетный сервисный центр", оказывающее услуги в Шахтинске, Абайском и Бухар-Жырауском районах, – на 10%, с 45,85 до 41,26 тенге за 1 кВт ⋅ ч ;

⋅ ; ТОО "Энергоуголь ХХІ", оказывающее услуги в Сарани, – на 10%, с 47,9 до 43,13 тенге за 1 кВт⋅ч.

"Сниженные тарифы вводятся в действие с 22 мая 2024 года". Пресс-служба Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК

В ведомстве пояснили, что снижение тарифа стало возможным после недавнего приостановления территориальными департаментами КРЕМ МНЭ РК действия лицензий на услуги по снабжению электрической энергией нерегулируемых энергоснабжающих организаций.

Данная работа проведена правительством в рамках поручения главы государства по исключению посреднических структур, в том числе непродуктивных посредников в цепочке электроснабжения потребителей.

"Предпосылкой для снижения тарифа послужил переход потребителей (юридических лиц и бюджетных организаций города) от нерегулируемых энергоснабжающих организаций к гарантирующему поставщику электрической энергии (ТОО "Расчетный сервисный центр" и ТОО "Энергоуголь ХХІ"), что повлияло в сторону увеличения объема предоставляемых услуг гарантирующего поставщика, соответственно и снижения тарифа". Пресс-служба Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК

По данным ведомства, для бесперебойного получения услуг электроэнергии:

юридические лица Шахтинска, Абайского и Бухар-Жаруского района, ранее обсуживающиеся у нерегулируемых поставщиков, имеют возможность в оперативном порядке заключить соответствующие договоры с ТОО "Расчетный сервисный центр";

юридические лица Сарани, ранее обсуживающиеся у нерегулируемых поставщиков, также имеют возможность заключить соответствующие договоры с ТОО "Энергоуголь ХХІ".

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С 5 мая 2024 года тарифы на электроэнергию снизили для бизнесменов в Караганде на 14,6% – с 38,84 тенге до 33,19 тенге за кВт⋅ч.