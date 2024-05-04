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Тарифы на электроэнергию снизили для бизнесменов в Караганде

Тарифы на электроэнергию снизили для бизнесменов в Караганде, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 10:03 Фото: pexels
ТОО "ҚарағандыЖылуСбыт" представило уведомление в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий (ДКРЕМ) Министерства национальной экономики (МНЭ) РК по Карагандинской области о снижении тарифа на электрическую энергию для юридических лиц Караганды, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации за 4 мая 2024 года, тарифы на электроэнергию для карагандинского бизнеса снижены на 14,6% – с 38,84 тенге до 33,19 тенге за кВт/ч.

"Сниженный тариф вводится в действие с 5 мая 2024 года. Снижение тарифа стало возможным после недавнего приостановления территориальными департаментами КРЕМ МНЭ РК действия лицензий на услуги по снабжению электрической энергией нерегулируемых энергоснабжающих организаций. Напомним, что данная работа проведена правительством в рамках поручения главы государства по исключению посреднических структур, в том числе непродуктивных посредников в цепочке электроснабжения потребителей".Пресс-служба Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК

В ведомстве отметили, что предпосылкой для снижения тарифа послужил переход потребителей (юридических лиц и бюджетных организаций города) от нерегулируемых энергоснабжающих организаций к гарантирующему поставщику электрической энергии (ТОО "ҚарағандыЖылуСбыт"), что повлияло в сторону увеличения объема предоставляемых услуг гарантирующего поставщика, соответственно, и снижению тарифа.

"Для бесперебойного получения услуг электроэнергии юридические лица Караганды, ранее обслуживающиеся у нерегулируемых поставщиков, имеют возможность в оперативном порядке заключить соответствующие договора с ТОО "ҚарағандыЖылуСбыт".Пресс-служба Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК

Ранее сообщалось, что некоторые жители пригорода Астаны сэкономят на получении электрической энергии.

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2 мая 2024 года стало известно, что тарифы на электроэнергию снизили в Шымкенте и Туркестанской области для бизнеса. Затем в ТОО "Астанаэнергосбыт" сообщили о снижении тарифа на электрическую энергию для юридических лиц.

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