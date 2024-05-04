Некоторые жители пригорода Астаны сэкономят на получении электрической энергии

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий (ДКРЕМ) Министерства национальной экономики (МНЭ) РК по Акмолинской области 4 мая 2024 года заявил о планируемом снижении оплаты электрической энергии для потребителей одного из районов, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, снизить оплату электрической энергии планируют для бытовых потребителей (население) населенных пунктов пригорода столицы, таких как:

с. Тайтобе,

с. Кызыл-Суат,

с. Шубары,

с. Коянды,

с. Аккаин.

"Снижение стало возможным после недавнего приостановления территориальными департаментами КРЕМ МНЭ РК действия лицензий на услуги по снабжению электрической энергии для нерегулируемых энергоснабжающих организаций". Пресс-служба Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК

В ведомстве напомнили, что данная работа проведена правительством в рамках поручения главы государства по исключению посреднических структур, в том числе непродуктивных посредников в цепочке электроснабжения потребителей.

"Предпосылкой для снижения послужил переход бытовых потребителей (население) от нерегулируемых энергоснабжающих организаций к гарантирующему поставщику электрической энергии (ТОО "АРЭК-Энергосбыт"), что позволит исключить плату за обслуживание в размере 2000 тенге с каждого абонента". Пресс-служба Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК

Отмечается, что данная плата взималась с потребителей ТОО "Кипэст", которое не являлось гарантирующим поставщиком электрической энергии, а лишь обслуживающей организацией, как дополнительная плата, которая ложилась нагрузкой на потребителей. Жителями населенных пунктов Целиноградского района Акмолинской области неоднократно поднимался вопрос о правомерности взимания данной дополнительной платы.

"Данные изменения позволят населению данных населенных пунктов получать электрическую энергию по утвержденным тарифам, без дополнительных надбавок". Пресс-служба Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК

2 мая 2024 года стало известно, что тарифы на электроэнергию снизили в Шымкенте и Туркестанской области для бизнеса. Затем в ТОО "Астанаэнергосбыт" сообщили о снижении тарифа на электрическую энергию для юридических лиц.

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