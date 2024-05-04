Некоторые жители пригорода Астаны сэкономят на получении электрической энергии
Согласно информации, снизить оплату электрической энергии планируют для бытовых потребителей (население) населенных пунктов пригорода столицы, таких как:
- с. Тайтобе,
- с. Кызыл-Суат,
- с. Шубары,
- с. Коянды,
- с. Аккаин.
"Снижение стало возможным после недавнего приостановления территориальными департаментами КРЕМ МНЭ РК действия лицензий на услуги по снабжению электрической энергии для нерегулируемых энергоснабжающих организаций".Пресс-служба Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК
В ведомстве напомнили, что данная работа проведена правительством в рамках поручения главы государства по исключению посреднических структур, в том числе непродуктивных посредников в цепочке электроснабжения потребителей.
"Предпосылкой для снижения послужил переход бытовых потребителей (население) от нерегулируемых энергоснабжающих организаций к гарантирующему поставщику электрической энергии (ТОО "АРЭК-Энергосбыт"), что позволит исключить плату за обслуживание в размере 2000 тенге с каждого абонента".Пресс-служба Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК
Отмечается, что данная плата взималась с потребителей ТОО "Кипэст", которое не являлось гарантирующим поставщиком электрической энергии, а лишь обслуживающей организацией, как дополнительная плата, которая ложилась нагрузкой на потребителей. Жителями населенных пунктов Целиноградского района Акмолинской области неоднократно поднимался вопрос о правомерности взимания данной дополнительной платы.
"Данные изменения позволят населению данных населенных пунктов получать электрическую энергию по утвержденным тарифам, без дополнительных надбавок".Пресс-служба Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК
2 мая 2024 года стало известно, что тарифы на электроэнергию снизили в Шымкенте и Туркестанской области для бизнеса. Затем в ТОО "Астанаэнергосбыт" сообщили о снижении тарифа на электрическую энергию для юридических лиц.
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