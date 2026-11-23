В Актюбинской области в школе украли более 82 млн бюджетных денег, осуждены несколько бухгалтеров, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе прокуратуры региона 23 ноября 2026 года рассказали, что прокуратура Шалкарского района выявила хищение денег под видом выплат зарплаты работникам школы.

"Установлено, что главный бухгалтер КГУ "Школа-лицей №5" совместно с другими бухгалтерами в 2021-2024 годах, используя ЭЦП директора, организовали перечисление работникам завышенной заработной платы. Излишне полученные средства работники обналичивали и передавали бухгалтерам", – сообщили в прокуратуре.

Ущерб составил более 82 млн тенге.

По данному факту было зарегистрировано уголовное дело по пункту 2) части 4 статьи 189 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

Приговором Шалкарского районного суда три человека признаны виновными. Главному бухгалтеру назначено 8 лет лишения свободы, двум другим – по 7 лет.

"Всем осужденным также запрещено заниматься бухгалтерской деятельностью сроком на 10 лет. С учетом наличия малолетних детей судом предоставлена отсрочка отбывания наказания", – добавили в надзорном органе.

Приговор вступил в законную силу.

В городе Алатау Алматинской области выявили хищение 6 млн тенге из бюджета. Следствие установило, что двое сотрудников КГУ "Карьерный центр города Алатау" организовали незаконную выплату зарплат за счет бюджетных средств людям, которые на самом деле не работали.