Честное имя: бухгалтер из ВКО спустя два года доказала свою невиновность

Бухгалтера госархива в ВКО незаконно осудили на два года, обвиняя в хищении бюджетных средств. Однако осужденная до победного конца боролась за восстановление чести и достоинства. Перизат Аубакирова рассказала корреспонденту Zakon.kz, как доказала свою невиновность.

Женщина с 1990 года работала бухгалтером в государственном архиве Бескарагайского района Управления цифровизации и архивов Восточно-Казахстанской области. 31-летний труд Перизат Аубакировой высоко оценивало руководство, она характеризовалась как ответственный сотрудник, была награждена грамотами. Однако в марте 2021 года в отношении женщины было начато досудебное расследование в подозрении получения необоснованных выплат заработной платы.

"Я одна воспитывала сына. Работала бухгалтером на полставки, одновременно совмещала должность архивиста на полставки. Выплаты, которые орган досудебного расследования посчитал необоснованными, являлись не чем иным, как заработная плата от должности архивиста на полставки, а также компенсационные выплаты за неиспользованный трудовой отпуск". Перизат Аубакирова

Тем не менее в отношении Перизат Аубакировой была применена мера пресечения в виде ареста. Она почти пять месяцев содержалась в условиях следственного изолятора.

"Было тяжело, я находилась в тесной камере с шестью обвиняемыми по другим делам. Нам не разрешали прилечь, только можно было сидеть или стоять. Один раз в день давалось время на прогулки по территории, которая была ограждена высокими бетонными стенами и сверху накрыта решеткой. В таких условиях я оказалась в свои 58 лет. Все это время из Павлодара в Семей ко мне приезжал сын – Берик, привозил все необходимое и всячески поддерживал", – поделилась женщина.

Изначально Перизат Аубакирова заявляла о своей невиновности, пыталась доказать это и верила, что однажды справедливость восторжествует.

"Органы досудебного расследования предлагали признать вину, объясняя это тем, что признание вины может смягчить наказание. Но я не соглашалась, потому что никакие чужие деньги не присваивала себе", – рассказала бывшая сотрудница госархива.

Однако приговором Бескарагайского районного суда Восточно-Казахстанской области от 10 сентября 2021 года Перизат Аубакирова признана виновной по ст. 189 ч. 3 п. 2 УК РК – присвоение или растрата вверенного чужого имущества. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности. Сумма причиненного материального вреда была определена в размере свыше 601 тыс. тенге.

Осужденная обжаловала приговор. Тогда апелляционная инстанция Восточно-Казахстанского областного суда оставила приговор без изменения, изменив его лишь в части размера причиненного ущерба в сумме 353 тыс. тенге. После вступления приговора в законную силу 31 января 2022 года она была уволена с работы. В трудовой книжке указывалось "в связи с совершенным хищением". С нее взыскали материальный ущерб.

"Из-за незаконного осуждения я испытала унижение, отчаяние, чувствовала себя в беспомощном и угнетенном состоянии. Отбытые в полном объеме два года лишения свободы не только полностью изменили уклад жизни, оторвали от близких, но и отразились на моем здоровье". Перизат Аубакирова

С сентября 2021 года по май 2023 года Перизат Аубакирова находилась в изоляции от общества, в том числе, около пяти месяцев – в следственном изоляторе. По отбытии наказания осужденная обратилась в Верховный суд РК, представив все доказательства.

5 сентября 2023 года постановлением Верховного суда РК приговор Бескарагайского районного суда Восточно-Казахстанской области и постановление судебной коллегии по уголовным делам Восточно-Казахстанского областного суда в отношении Перизат Аубакировой были отменены. Производство по уголовному делу по ст. 189 ч. 3 п. 2 Уголовного кодекса РК на основании ст. 35 ч. 1 п. 2 Уголовно-процессуального кодекса РК прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения. За оправданной признано право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности.

Также постановлением Бескарагайского районного суда от 27 февраля 2024 года с Министерства финансов РК взыскан материальный ущерб, причиненный незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс.

В настоящее время Перизат Аубакирова живет в Павлодаре с сыном, который во всем ее поддерживал и верил, что его мама не совершала никакого преступления.