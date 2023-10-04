Хищение в "Мангистау Медиа": экс-главу и бухгалтера медиахолдинга отправили за решетку

Четыре года тюрьмы получила экс–директор мангистауского медиахолдинга. На семь лет осудили и бухгалтера компании. Женщин обвинили сразу по нескольким статьям, главная из которых – хищение бюджетных денег, сообщает Zakon.kz.

На самом оглашении приговора экс-глава ТОО "Мангистау медиа" Айсулу Дутбаева не присутствовала. Оказалось, что женщина находится в больнице, сообщает телеканал "Астана".

В зале суда наручники надели на бывшего бухгалтера медиахолдинга. До этого обе обвиняемые находились под домашним арестом. Согласно приговору суда, экс-директор мангистауского медиахолдинга отправится за решетку на четыре года, тогда как бухгалтера приговорили к семи годам лишения свободы.





В мае 2022 года аудиторская проверка показала, что в объединении местных газет недостает 57 млн тенге. После вмешательства прокуроров сумма уменьшилась до 4 миллионов. Именно эти деньги посчитали как совместно украденные. Всего главу медиахолдинга осудили по трем статьям.

"Халатность, то, что она передала свой ЭЦП ключ бухгалтеру. (...) Мы будем подавать апелляцию". Карина Курманалина, дочь осужденной

Накануне стало известно о том, что в Алматы завершено досудебное расследование в отношении бухгалтера филиала АО "Казахтелеком". Его обвиняют в хищении денежных средств в особо крупном размере.

Ранее к семи годам тюрьмы приговорил суд Актобе бывшего бухгалтера частной строительной компании за присвоение и растрату 42 миллионов тенге.