Майнеры незаконно добыли криптовалюту на 100 млн тенге в Шымкенте

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу пресекли деятельность незаконных майнеров в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ведомстве 24 мая, группа лиц с апреля 2023 по февраль 2024 года организовала подпольную майнинговую ферму по добыче криптовалюты с извлечением дохода в особо крупном размере на общую сумму более 100 млн тенге.

"Обнаружены и изъяты майнинговая ферма по добыче криптовалюты, состоящая из свыше 1000 штук АSIC майнеров (оборудование по добыче биткоинов), ноутбуки, видеорегистраторы, флэш носители, мобильные телефоны и документация. В настоящее время проводится досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы", – сообщили в АФМ.

Там отметили, что незаконная деятельность в этой индустрии приводит к возникновению определенных рисков, представляющих угрозу экономической безопасности страны.





В марте мы рассказывали об астанчанине, который заработал на обмене криптовалюты почти 400 млн тенге и получил реальный срок.