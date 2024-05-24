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Майнеры незаконно добыли криптовалюту на 100 млн тенге в Шымкенте

Шымкент, майнеры, криптовалюта, АФМ, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 11:23 Фото: pixabay
Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу пресекли деятельность незаконных майнеров в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ведомстве 24 мая, группа лиц с апреля 2023 по февраль 2024 года организовала подпольную майнинговую ферму по добыче криптовалюты с извлечением дохода в особо крупном размере на общую сумму более 100 млн тенге.

"Обнаружены и изъяты майнинговая ферма по добыче криптовалюты, состоящая из свыше 1000 штук АSIC майнеров (оборудование по добыче биткоинов), ноутбуки, видеорегистраторы, флэш носители, мобильные телефоны и документация. В настоящее время проводится досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы", – сообщили в АФМ.

Там отметили, что незаконная деятельность в этой индустрии приводит к возникновению определенных рисков, представляющих угрозу экономической безопасности страны.


В марте мы рассказывали об астанчанине, который заработал на обмене криптовалюты почти 400 млн тенге и получил реальный срок.

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