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Законодательство РК

АЗРК: Казахтелеком заключил антиконкурентное соглашение с оператором связи

АЗРК: Казахтелеком заключил антиконкурентное соглашение с оператором связи Фото: Zakon.kz
По информации Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, антиконкурентное соглашение выявили в договорах между АО "Казахтелеком" и ТОО "BTcom infocommunications", сообщает Zakon.kz.

АЗРК уведомило прекратить вертикальное антиконкурентное соглашение между телекоммуникационными компаниями.

"Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции РК по городу Астана установлены признаки нарушения законодательства, а именно вертикальные соглашения между ТОО "BTcom infocommunications", где одним из условий является обеспечение эксклюзивности получения услуг телекоммуникаций только у АО "Казахтелеком". В частности, не использовать построенные сети и телефонные линии для предоставления услуг сторонних операторов связи, а также не заключать/расторгать с иными операторами связи договора/соглашения/сделки". Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан

В Агентстве по защите и развитию конкуренции пояснили, что в связи с этим департаменты Агентства по городу Астана и Алматы вынесены Уведомления о наличии признаков нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в адрес АО "Казахтелеком" и ТОО "BTcom infocommunications".

Согласно уведомлению, им необходимо прекратить вертикальное антиконкурентное соглашение и исключить вышеуказанные положения договора, заключили в агентстве.

В свою очередь АО "Казактелеком" и ТОО "BTcom infocommunications" исполнили Уведомление департаментов.

Ранее сообщалось, что планируют расширить функции АЗРК.

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