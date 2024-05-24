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"Будешь второй Салтанат": медсестра из Актобе заявила о преследовании и угрозах

&quot;Будешь второй Салтанат&quot;: медсестра из Актобе заявила о преследовании и угрозах, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 13:13 Фото: pxhere
Актюбинец месяц преследовал медсестру, а затем устроил дебош, заявившись к ней на работу. Также говорил, что с девушкой поступят "как Бишимбаев с Салтанат". Оказалось, что мужчина состоит на учете в психдиспансере, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в Центре семейной медицины в районе Болашак 22 мая 2024 года.

22-летняя Амангуль рассказала детали произошедшего.

"Мы в кабинете работаем втроем. Утром к нам зашел парень. Мы подумали, что пациент. Но это оказался парень, который уже месяц преследует меня. До этого он названивал мне, пугал", – уточнила она в беседе с изданием "Диапазон".

Так как девушка работает участковой медсестрой, то найти ее телефон не составило труда.

"Парень этот звонил мне с разных номеров. Требовал встретиться. Я стала его бояться. А недавно он сказал, что стоит возле моего дома. После очередного звонка, обратилась в полицию. Приехал патруль, я написала заявление. А уже 22 мая этот человек заявился ко мне на работу, стал кричать, что парень, с которым я дружу, сидел в тюрьме, он насильник, и он поступит со мной как Бишимбаев, я буду вторая Салтанат", – продолжила Амангуль.

Ее коллега Айжанат Кенесова добавила, что пришедший выбил ногой дверь, сломал ручку, ширму и убежал. Выяснилось, что и она получала сообщения от этого парня.

Медсестры говорят, что теперь домой стараются по одной не ходить.

"Недавно в нашем городе убили молодого доктора. Ее преследовали, она обращалась в полицию, в итоге все закончилось убийством. Поэтому то, что произошло в нашей поликлинике, конечно, не может не беспокоить. Средь бела дня человек пришел, устроил дебош".Ботагоз Елдесова, замглавврача клиники

В пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области на обращение сообщили, что личность дебошира установили. Также выяснилось, что он состоит на учете у психиатра, его забрала психбригада.

Ранее стало известно, что российский музыкальный продюсер Максим Фадеев анонсировал выход новой песни, которую посвятил убитой казахстанке Салтанат Нукеновой.

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