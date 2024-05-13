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Законодательство РК

Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы

Приговор Куандыку Бишимбаеву, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:12 Фото: ВС РК
13 мая в Астане судья Айжан Кульбаева озвучила приговор Куандыку Бишимбаеву, обвиняемому в убийстве с особой жестокостью супруги Салтанат Нукеновой, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Бишимбаев приговорен к 24 годам лишения свободы, с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

"Суд приговорил Бишимбаева Куандыка Валихановича признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных п. 1 ч. 2 ст. 110, п. 5 ч. 2 ст. 99 УК РК, и назначить ему наказание: по п. 1 ч. 2 ст. 110 УК РК 7 лет лишения свободы, по п. 5 ч. 2 ст. 99 УК 20 лет лишения свободы. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказания окончательно назначить 24 года лишения свободы", – озвучила судья.

Айжан Кульбаева сообщила, что вина подсудимых доказана в полном объеме. Суд присяжных вынес свой вердикт в отношении Куандыка Бишимбаева, согласно которому он признан виновным. Вопрос о размере наказания также решен присяжными заседателями и судьей путем открытого голосования, большинством голосов. В соответствии с вердиктом и приговором вина подсудимых доказана в полном объеме. Показания потерпевшего, свидетелей, аудио-видео материалы, заключения экспертиз и иные материалы уголовного дела, исследованные в ходе судебного процесса, были учтены присяжными.

Согласно информации государственных обвинителей, после вступления в силу приговора Бишимбаев будет отбывать свой срок в учреждении максимальной безопасности, так как ранее он уже отбывал наказание в виде реального лишения свободы.

9 ноября 2023 года сообщалось, что экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.

11 марта на предварительных слушаниях гособвинитель озвучил версию следствия, затем Куандык Бишимбаев озвучил свою позицию. Главное судебное разбирательство началось 27 марта.

2 мая суд объявил об окончании судебного следствия и переходе к прениям сторон.

6 мая подсудимые Бишимбаев и Байжанов выступили с последним словом в суде.

13 мая судья Айжан Кульбаева озвучила 13 вопросов для присяжных заседателей.

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