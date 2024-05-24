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Максим Фадеев посвятил песню Салтанат Нукеновой

Максим Фадеев посвятил песню Салтанат Нукеновой, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 10:19 Фото: Instagram/fadeevmaxim, Instagram/aitym
Накануне, 23 мая 2024 года, российский музыкальный продюсер Максим Фадеев анонсировал выход новой песни, которую посвятил убитой казахстанке Салтанат Нукеновой, сообщает Zakon.kz.

Релизом трека, который называется Salta, он поделился в Instagram. Из описания следует, что песня выйдет в последний день весеннего месяца.

"Salta. 31.05. Пусть она живет дальше. В музыке", – написал Максим Фадеев.

На публикацию отреагировали брат и сестра Салтанат:

  • Айтбек Амангельды: "Максим, спасибо";
  • Айнура Нукенова: "… спасибо!"

Также свои комментарии оставили казахстанцы:

  • "Максим, улкееен рахмет от всех казашек!"
  • "Эта песня – еще один хороший удар по Бишимбаеву".
  • "Спасибо вам, Максим! Казахстан сразу понял, о чем песня!"
  • "Максим, просто потрясающе, душа у вас, конечно, широченная!"

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Напомним, 13 мая 2024 года экс-министра Куандыка Бишимбаева признали виновным в убийстве гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Его приговорили к 24 годам лишения свободы в учреждении максимальной безопасности. Двоюродный брат и директор "Гастроцентра" Бахытжан Байжанов, признанный виновным в укрывательстве преступления, получил четыре года лишения свободы в учреждении средней безопасности.

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