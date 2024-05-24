Максим Фадеев посвятил песню Салтанат Нукеновой

Накануне, 23 мая 2024 года, российский музыкальный продюсер Максим Фадеев анонсировал выход новой песни, которую посвятил убитой казахстанке Салтанат Нукеновой, сообщает Zakon.kz.

Релизом трека, который называется Salta, он поделился в Instagram. Из описания следует, что песня выйдет в последний день весеннего месяца.

"Salta. 31.05. Пусть она живет дальше. В музыке", – написал Максим Фадеев.

На публикацию отреагировали брат и сестра Салтанат:

Айтбек Амангельды: "Максим, спасибо";

"Максим, спасибо"; Айнура Нукенова: "… спасибо!"

Также свои комментарии оставили казахстанцы:

"Максим, улкееен рахмет от всех казашек!"

"Эта песня – еще один хороший удар по Бишимбаеву".

"Спасибо вам, Максим! Казахстан сразу понял, о чем песня!"

"Максим, просто потрясающе, душа у вас, конечно, широченная!"

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Напомним, 13 мая 2024 года экс-министра Куандыка Бишимбаева признали виновным в убийстве гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Его приговорили к 24 годам лишения свободы в учреждении максимальной безопасности. Двоюродный брат и директор "Гастроцентра" Бахытжан Байжанов, признанный виновным в укрывательстве преступления, получил четыре года лишения свободы в учреждении средней безопасности.