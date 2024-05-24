МКИ: Петиция по утильсбору набрала необходимое количество подписей и ее рассмотрят
Фото: scrapyard
Петиция касательно утилизационного сбора собрала необходимое количество подписей для рассмотрения. Она опубликована на официальном портале "E-Petition.kz", сообщает Zakon.kz.
Как отметила пресс-служба Министерства культуры и информации РК, в соответствии со статьей 90-4 АППК РК, в связи с достижением порога в пятьдесят тысяч подписей петиция будет передана в Министерство промышленности и строительства РК для рассмотрения по компетенции.
Срок рассмотрения поступившей петиции составляет до 40 рабочих дней с момента ее регистрации.
"Сообщаем, что в процессе рассмотрения петиции Министерство промышленности и строительства РК организует работу комиссии, в которую войдут представители заинтересованных сторон, государственных органов и общественных объединений". Министерство культуры и информации РК
Вопросы, поднимаемые в петиции, будут рассмотрены в рамках этой комиссии в установленном законодательством порядке.
24 мая министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев в кулуарах Сената прокомментировал идею отмены утильсбора в Казахстане.
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