Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

МКИ: Петиция по утильсбору набрала необходимое количество подписей и ее рассмотрят

Петиция об утильсборе собрала необходимое количество подписей для рассмотрения, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 19:19 Фото: scrapyard
Петиция касательно утилизационного сбора собрала необходимое количество подписей для рассмотрения. Она опубликована на официальном портале "E-Petition.kz", сообщает Zakon.kz.

Как отметила пресс-служба Министерства культуры и информации РК, в соответствии со статьей 90-4 АППК РК, в связи с достижением порога в пятьдесят тысяч подписей петиция будет передана в Министерство промышленности и строительства РК для рассмотрения по компетенции.

Срок рассмотрения поступившей петиции составляет до 40 рабочих дней с момента ее регистрации.

"Сообщаем, что в процессе рассмотрения петиции Министерство промышленности и строительства РК организует работу комиссии, в которую войдут представители заинтересованных сторон, государственных органов и общественных объединений". Министерство культуры и информации РК

Вопросы, поднимаемые в петиции, будут рассмотрены в рамках этой комиссии в установленном законодательством порядке.

24 мая министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев в кулуарах Сената  прокомментировал идею отмены утильсбора в Казахстане.

Читайте также

Прорыв дамбы в Китае: Казахстан готов принять еще 10 млрд кубометров воды
Прорыв дамбы в Китае: Казахстан готов принять еще 10 млрд кубометров воды
Оксана Житникова
Министерство культуры и информации Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Токаев вновь &quot;дарит&quot; надежду обманутым казахстанцам
Токаев вновь "дарит" надежду обманутым казахстанцам
Стали известны детали расследования крушения вертолета президента Ирана
Стали известны детали расследования крушения вертолета президента Ирана
Токаев: Мы построим мегаполис в стиле Сингапура
Токаев: Мы построим мегаполис в стиле Сингапура
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: